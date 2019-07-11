İstanbul'da genç kadının tek suçu yoldan geçmesiydi

Yaralı genç kadın hastaneye kaldırıldı

Polis memurunun silahından çıkan mermilerden birisi lastikten sekerek yoldan geçen bir kadının ayağına denk geldi. Şüpheli araç kaçarak kayıplara karışırken, ekipler sağlık ekiplerini arayarak destek istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları müdahalenin ardından yaralı kadını hastaneye kaldırdı.

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