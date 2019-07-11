İstanbul'da genç kadının tek suçu yoldan geçmesiydi
İSTANBUL 'da Büyükçekmece ilçesinde yolda yürüyen kadın, şüpheliye ateş eden polisin seken mermisiyle yaralandı. Yaşanan olay sonrası polis memurları büyük üzüntü yaşadığı görüldü.
Büyükçekmece ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde dün akşam meydana gelen olayda bölgede görevli motorize polis ekipleri suç önlemek ve suçluları yakalamak amacıyla rutin uygulama yapıyordu. Polis ekipleri şüphelendikleri bir aracın içindeki şüpheliye dur ihtarında bulundu.
Ekiplerin dur ihtarına uymayan şüpheli silahını polislere doğrultarak kaçmaya çalıştı. Yapılan uyarının ardından bir polis memuru kaçan araca doğru ateş etti.
Yaralı genç kadın hastaneye kaldırıldı
Polis memurunun silahından çıkan mermilerden birisi lastikten sekerek yoldan geçen bir kadının ayağına denk geldi. Şüpheli araç kaçarak kayıplara karışırken, ekipler sağlık ekiplerini arayarak destek istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları müdahalenin ardından yaralı kadını hastaneye kaldırdı.
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Kaçan şüpheli aranıyor
Yaşanan olay sonrası yaralanan kadını polis memurları bir an olsun bırakmazken büyük üzüntü duydukları gözlendi. Polisin olaya sebebiyet veren şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.