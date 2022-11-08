İstanbul’da freni boşalan kamyonet dehşet saçtı! Yokuş aşağı kaydı önüne çıkanı pert etti

Olay anında çevrede bulunan vatandaşlardan Anıl Özçelik, “Ben motorla yukarı çıkıyordum, görünce ne olduğunu sordum. Duyduğuma göre kamyonun frenleri patlamış, geri geri kayarken motoru altına almış. Motorcu o sırada motordan atlamış. Daha sonra da diğer arabalara çarpmış. Gördüğüm kadarıyla 3 araca çarpmış. Araçların hepsi park halindeymiş diye biliyorum” dedi.