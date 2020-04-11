İstanbul'da fırınlar ekmek üretimine başladı
İçişleri Bakanlığı tarafından hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından, açık kalacak iş yerleri arasında yer alan fırınlar, İstanbul'da ekmek üretimine başladı.
İçişleri Bakanlığınca 2 gün süreyle il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından akşam saatlerinde İstanbul'da özellikle fırınlarda yoğunluk yaşanmıştı. Gece başlayan sokağa çıkma yasağı ile bu yoğunluk sona ermişti.
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Dağıtımının evlere yapılacağı öğrenilen ekmek için fırıncılar üretime başladı. Beyoğlu ve Fatih'te pişirilen ekmekler dağıtım için hazırlandı.
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