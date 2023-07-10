İstanbul’da film gibi olay: Gaspçı, üstüne atlayan polis amirine ateş açtı!
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Okmeydanı’nda turistleri hedef alan gasp çetesini kovalayan polis amiri şüphelilerin üstüne atladı. Gaspçılardan biri amire silah çekip ateş açtı ancak tutukluk yapınca kaçmaya devam etti.
İstanbul Okmeydanı’nda turistleri hedef alan bir gasp çetesini kovalayan Beyoğlu Asayiş Büro Amiri, şüphelilerin üstüne atladı.
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Gaspçı amire silah çekip ateş etti ancak tutukluk yapınca kaçmaya devam etti.
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Aksiyon filmlerini aratmayan o anlar kameralara yansırken, sokak sokak devam eden kovalamaca sonucu gaspçılar kıskıvrak yakalandı.
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Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 15.00 sıralarında Beyoğlu Okmeydanı’nda meydana geldi.
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