İstanbul'da feci kaza minibüs bariyeri aşarak taksiyle motosikletin üstüne çıktı
Eyüpsultan Silahtarağa Caddesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden yolcu dolu minibüs, karşı şeride geçerek taksiye çarptı. Kazaya bir motosiklet sürücüsü de karıştı. Olayda 7 kişi yaralandı. Ekiplerin olaya müdahalesi sürüyor.
İstanbul Eyüpsultan'da yolcu minibüsünün bariyeri aşıp karşı şeritteki taksinin üstüne çıkarak durabildiği kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı.
Alibeyköy Silahtarağa Caddesi'nde ilerleyen 34 M 3122 plakalı yolcu minibüsü, sürücü Ferhat Şalk'ın kontrolünden çıktı.
Refüjdeki bariyeri aşan araç, karşı şeritte seyir halindeki Süleyman Yorgun'un kullandığı 34 TEE 72 plakalı taksinin üstüne çıkarak durabildi. Bu sırada Mevlüt Öztürk kontrolündeki 59 LJ 288 plakalı motosiklet de arkasından ilerlediği taksiye çarptı.
Kazada, minibüsteki 3, taksideki bir yolcu ile kazaya karışan 3 aracın sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.