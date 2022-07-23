İstanbul'da faciadan dönüldü! Sarıyer’de kamyon gecekondunun üzerine düştü, 4 kişi yaralandı
SARIYER’de yokuş aşağı inen kamyonun gecekondunun üzerine düşmesi sonucu 4 kişi enkaz altında kaldı. Yapılan çalışmalar sonucu Kadir Yörük, Gülşah Yörük ve kızları Melek Naz Yörük (14), Miray Yörük (10) ile kamyon şoförü enkazdan çıkarıldı.
İstanbul'da büyük bir faciadan dönüldü. Sarıyer’de yokuş aşağı inen kamyonun gecekondunun üzerine düşmesi sonucu 4 kişi enkaz altında kaldı.
Kazım Karabekir Mahallesi Kuşdili Çıkmazı Sokak’ta 03.00 sularında meydana gelen olayda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FFS 404 plakalı kamyon, yokuş aşağı inerken ilk önce yol kenarında park halinde bulunan 34 GB 3401 plakalı otomobile çarptı.
Kamyon daha sonra yolun altındaki bir gecekondunun çatısına çarptıktan sonra bir başka gecekondunun üzerine düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ve AFAD ekipleri de mahsur kalan vatandaşları enkazdan çıkarmak için çalışma başlattı.