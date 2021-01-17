İstanbul'da etkili olan kar yağışı ünlüleri de sevindirdi
İSTANBUL'da etkili olan kar yağışı ünlüleri de sevindirdi. Kar yağmasını büyük bir mutlulukla karşılayan televizyon ve müzik dünyasının ünlü isimleri, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu.
Cansu Tosun: İyi haberlerim var. Kışın kar yağıyor.
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Ceyda Düvenci: Yanaklarımız al al olana kadar azdık... Biraz mola... Kaldığımız yerden devam edeceğiz... Çocukluk sen ne güzelsin. Kar sen ne güzelsin... Yarın tüm aile bir aradayız... Gerisini bahçe ve karlar düşünsün.
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Berfu Yenenler: Kuzey'in karla ilk tanışması... Şapkalarımız da çok güzel ayrıca aksi iddia edilmesin.
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Fahriye Evcen: Karla ilk tanışma...
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