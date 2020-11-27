İstanbul'da estetik skandalı! Brezilya poposu istedi ölümden döndü
Türkiye’de bir özel hastanede adeta bir estetik skandalı yaşandı. Kabusu yaşayan kadın Brezilya kalçası için masasına yattığı ünlü doktordan şikayetçi oldu. Operasyon sonrasında talihsiz kadının vücudunda çökme ve kitleler meydana geldi.
Bir özel hastanede görev yapan ünlü plastik cerraha kalça estetiği için kendini emanet eden genç kadın sonrasında kabusu yaşadı. 30 yaşındaki genç kadının estetik amaçlı geldiği hastane hayatının karardığı nokta oldu. Vücudu hem şekil bozuklukları hem de enfeksiyonlara teslim olan hasta 8 ameliyat geçirdi ancak halen sağlığına kavuşamadı! İşte tıbbi estetik camiasını sarsacak haberin detayları...
Sabah'ın haberine göre; İsviçre'de yaşayan 30 yaşındaki Gamze A., geçtiğimiz yıllarda Türkiye'ye geldi. Brezilya kalçası yaptırmak isteyen genç kadın iddiaya göre ünlü plastik cerrahı Fatih Dağdelen ile anlaştı. Özel bir hastanede kalçasına enjekte edilen yağlar sonrası istediği görünüme elde edilen genç kadın taburcu oldu. Fakat yine iddiaya göre, bir müddet sonra genç kadının dikişlerinden yağlar akmaya ve dik duran sahte kalça aşağıya doğru çökmeye başladı.
İşleri nedeniyle İsviçre'ye geri dönmek zorunda kalan genç kadın ünlü cerraha durumu anlattığında ise doktorun önemli bir durum olmadığını, 'Türkiye'ye döndüğünde bakarız' gibi sözleriyle karşı karşıya kaldı. sviçre'de tedavi olan genç kadının yağ hücrelerinin altında (nekrozlar) kitleler oluşmaya başladığını bu nekrozların iltihaplandığını ve yasaklı madde olan Aqualift isimli dolgu malzemesinin vücuduna yerleştirilmiş olduğunu öğrendi. Genç kadın, ölümden döndü.
Türkiye'ye geri dönüp yeniden hastaneye gittiğinde ise kendisinden para talep eden doktorların sağlığıyla ilgilenmemesi karşısında ikinci kez ücreti yatırıp, sağlığına kavuşmak ümidiyle ameliyat masasına yattı. Fakat bu ameliyat sonrası da genç kadına enjekte eden yağlar deliklerden akmaya ve dikişleri patlamaya devam etti.