İstanbul'da estetik skandalı! Brezilya poposu istedi ölümden döndü

Bir özel hastanede görev yapan ünlü plastik cerraha kalça estetiği için kendini emanet eden genç kadın sonrasında kabusu yaşadı. 30 yaşındaki genç kadının estetik amaçlı geldiği hastane hayatının karardığı nokta oldu. Vücudu hem şekil bozuklukları hem de enfeksiyonlara teslim olan hasta 8 ameliyat geçirdi ancak halen sağlığına kavuşamadı! İşte tıbbi estetik camiasını sarsacak haberin detayları...