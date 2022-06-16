İstanbul'da ehliyetsiz görevlinin yıkamaya götürdüğü İETT otobüsü sokağa daldı! Faciadan dönüldü

Kaza, Sancaktepe Atatürk Mahallesi Havza Sokakta gece 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sancaktepe’de, Özel Halk Otobüsü garajında bulunan İETT otobüslerini yıkamakla görevli yıkama personeli, yıkamak için sürücü koltuğuna oturduğu İETT otobüsü ile kaza yaptı.