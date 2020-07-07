İstanbul'da düğün eğlencesinde magandalık yapanlar yakalandı
İSTANBUL'da düğün eğlencesi adı altında adeta terör estiren 2 maganda ekipler tarafından yakalandı... Şahısların ehliyetine el konulurken 2 yıla kadar hapisle yargılanacaklar. Öte yandan 13 bin TL cezai işlem uygulandığını da belirtelim.
Türkiye’nin çeşitli illerinde yapılan düğün eğlencelerinde kurallara uyulmaması üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, “Düğünlerin kaygı verici yakınlıkta gerçekleştiği haberleri geliyor” açıklamasında bulunup maske takılmadığı ve sosyal mesafeye uyulmadığını belirtmişti.
Bir de sosyal medyadan yayınlamışlardı
Tüm uyarıları rağmen İstanbul’un çeşitli ilçelerinde düğün eğlencesi adı altında bir araya gelen gruplar kurallara uymayarak yüksek sesli müzikler eşliğinde halay çekmiş, meşaleler yakarak da ortalığı dumana boğmuştu. Konvoy halinde trafiğe çıkan magandalar ise yol kesip patinaj çekerek terör estirmişti. Magandalar o anları kaydettirip bir de sosyal medyada yayınlamıştı.
Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri çalışma başlattı. Görüntüleri inceleyen polis, patinaj çeken şahısların 34 AEB 35 plakalı otomobil sürücüsü D.C.S. ve 34 VA 5313 plakalı otomobil sürücüsü Y.E.G. olduğunu tespit etti.
2 sürücüye de cezai işlem uygulandı
Sivil trafik tarafından yakalanan 2 sürücüye, “Herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayolu üzerinde dönüş kuralları dışında el freni çekilerek aracın ani olarak yönünün dönüştürülmesi,drift” maddesinden 6 bin 141 lira, “Muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkmak” istinaden 288 lira olmak üzere ayrı ayrı 6 bin 429 lira idari para cezası uygulandı.