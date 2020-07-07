İstanbul'da düğün eğlencesinde magandalık yapanlar yakalandı

Bir de sosyal medyadan yayınlamışlardı

Tüm uyarıları rağmen İstanbul’un çeşitli ilçelerinde düğün eğlencesi adı altında bir araya gelen gruplar kurallara uymayarak yüksek sesli müzikler eşliğinde halay çekmiş, meşaleler yakarak da ortalığı dumana boğmuştu. Konvoy halinde trafiğe çıkan magandalar ise yol kesip patinaj çekerek terör estirmişti. Magandalar o anları kaydettirip bir de sosyal medyada yayınlamıştı.