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İstanbul'da dikkat çeken buluşma! Olena Zelenska, Azov taburu ve aileleri bir arada

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İstanbul'da dikkat çeken buluşma! Olena Zelenska, Azov taburu ve aileleri bir arada

Ukrayna-Rusya savaşı sürerken İstanbul bugün dikkat çeken bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Volodomir Zelensky'nin eşi Olena Zelenska, Türkiye'nin garantisi altında esir değişimiyle serbest bırakılan Azov taburunun 5 komutanıyla görüştü. Ukraynalı komutanlar Zelenska'nın beraberinde getirdiği aileleriyle uzun süre sonra yan yana geldi.

İstanbul'da dikkat çeken buluşma! Olena Zelenska, Azov taburu ve aileleri bir arada

Hafta sonu Türkiye'ye gelen Olena Zelenska, beraberinde asker ailelerini de getirdi.

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İstanbul'da dikkat çeken buluşma! Olena Zelenska, Azov taburu ve aileleri bir arada

Aileler, esir değişimiyle serbest bırakan Azov taburunun 5 komutanıyla ilk kez yüz yüze görüşebildi.

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İstanbul'da dikkat çeken buluşma! Olena Zelenska, Azov taburu ve aileleri bir arada

Görüşmede Olena Zelenska ve Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak da bulundu.

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İstanbul'da dikkat çeken buluşma! Olena Zelenska, Azov taburu ve aileleri bir arada

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise komutanların durumuna dair "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın garantisiyle Türkiye'de güvendeler" dedi.

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