İstanbul'da dikkat çeken buluşma! Olena Zelenska, Azov taburu ve aileleri bir arada
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Ukrayna-Rusya savaşı sürerken İstanbul bugün dikkat çeken bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Volodomir Zelensky'nin eşi Olena Zelenska, Türkiye'nin garantisi altında esir değişimiyle serbest bırakılan Azov taburunun 5 komutanıyla görüştü. Ukraynalı komutanlar Zelenska'nın beraberinde getirdiği aileleriyle uzun süre sonra yan yana geldi.
Hafta sonu Türkiye'ye gelen Olena Zelenska, beraberinde asker ailelerini de getirdi.
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Aileler, esir değişimiyle serbest bırakan Azov taburunun 5 komutanıyla ilk kez yüz yüze görüşebildi.
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Görüşmede Olena Zelenska ve Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak da bulundu.
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise komutanların durumuna dair "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın garantisiyle Türkiye'de güvendeler" dedi.
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