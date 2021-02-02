İstanbul'da deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı! 3 farklı senaryo üzerinde duruldu

AFAD tarafından Tuzla Birlik Organize Sanayi Bölgesinde gerçekleştirilen tatbikata, İstanbul Afet Müdahale Planı kapsamında Yerel Düzey Arama Kurtarma Çalışma Grubu ve KBRN Çalışma Grubu ana çözüm ortağı ve destek çözüm ortağı olan kurum ve kuruluşlar ile İstanbul'da faaliyet gösteren diğer 7 Organize Sanayi Bölgesi temsilcileri katıldı.