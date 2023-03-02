İstanbul'da deprem göçü! Kaçan kaçana 20 yıldır böylesi ilk kez oldu!
Deprem sonrası tüm Türkiye’de vatandaşlar yaşadığı yerin, binanın sağlamlığından endişe ederken özellikle risk altındaki İstanbul’dan dışarıya göç başladı. İstanbul sakinleri, bir yandan kent içinde daha az riskli semtlere taşınma arayışına girerken, bir yandan da kent dışına göç ediyor. Son 10 günde megakentten çıkışlar ise neredeyse 20 yılın zirvesine yaklaştı. Kent içi göçte ise Göktürk bölgesine göçte yüzde 30 oranında artış yaşandı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşanan büyük yıkımdan sonra yeniden 1999 depremini hatırlayan İstanbullu, kenti terk etme arayışına girdi. Eski yapıların yoğunlukta olduğu Kadıköy başta olmak üzere, Avcılar, Beylikdüzü, Bağcılar, Sefaköy gibi pek çok ilçeden şehir dışına deprem göçü başladığı belirtiliyor.
Kenti terk ederken aile yanına yada daha küçük evlere taşınma nedeniyle bazılarının eşyasını yanında götürmediği, bu nedenle kentteki depolarda da doluluk oranlarının arttığı dikkat çekiyor.
Ekonomi Gazetesi’nden Leyla İlhan’ın haberine göre, depremden sonra İstanbul’dan taşınma hareketliliğinin arttığına dikkat çeken Evden Eve Nakliyatçılar Derneği (END) Başkanı Ali Ayılmazdır, “Sezonun düşük olduğu bu dönemde deprem öncesinde hemen hemen her firmamızı günde 2-3 kişi ararken şimdi bu sayı ortalama 20 ila 25 kişiye çıktı.
İstanbul’dan hemen hemen her bölgeye doğru bir göç var. İkinci evi nerede varsa oraya gidiyor. Çoğunlukla da evlerinin eski olması nedeniyle oluşan kaygılardan dolayı bu taşınmaları gerçekleştirdiklerini söylüyorlar” diye konuştu.