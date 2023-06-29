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İstanbul'da dehşet verici kaza! Yolcu otobüsü karşı şeride geçti, çok sayıda araca çarptı! Yaralılar var

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İstanbul'da dehşet verici kaza! Yolcu otobüsü karşı şeride geçti, çok sayıda araca çarptı! Yaralılar var

ARNAVUTKÖY'de şehirler arası yolcu taşıyan bir otobüsün 5 araca çarptığı kazada 4 kişi yaralandı. Savaş alanına dönen olay yerinden objektife yansıyan fotoğraflar dehşete düşürdü.

İstanbul'da dehşet verici kaza! Yolcu otobüsü karşı şeride geçti, çok sayıda araca çarptı! Yaralılar var

Muğla Fethiye'den İstanbul'a gelen bir otobüs, Habipler yolu üzerinde kırmızı ışıkta yavaşlayan bir araca çarptıktan sonra bariyerleri aşarak karşı şeride geçti ve bu sırada karşı şeritten gelen 4 araca da çarptı.

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İstanbul'da dehşet verici kaza! Yolcu otobüsü karşı şeride geçti, çok sayıda araca çarptı! Yaralılar var

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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İstanbul'da dehşet verici kaza! Yolcu otobüsü karşı şeride geçti, çok sayıda araca çarptı! Yaralılar var

Kaza nedeniyle Arnavutköy istikametinde trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

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İstanbul'da dehşet verici kaza! Yolcu otobüsü karşı şeride geçti, çok sayıda araca çarptı! Yaralılar var

Otobüste bulunan 7 yolcu kazayı yara almadan atlatırken, diğer araçlardaki 4 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince yaralılardan 3'üne olay yerinde müdahale edilirken, biri hastanede tedavi altına alındı.

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