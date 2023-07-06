İstanbul'da dehşet evi! Eşi ve kayınvalidesini öldürüp intihar etti! Evi gören kayınpeder kalp krizi geçirdi
İSTANBUL İstinye’de Erdal Şahin (46), evde eşi Nazlı Şahin (39) ve kayınvalidesi Salime Şahin'le (57) tartıştıktan sonra ikisini de öldürüp aynı tüfeği çenesinin altına koyup tetiğe bastı. Eve gelen le intihar etti. Eve gelen kayınpeder Mehmet Şahin de olanları görünce kalp krizi geçirdi.
Sarıyer İstinye’de bir şahıs, dün akşam saatlerinde evde tartışma yaşadığı eşini ve kayınvalidesini av tüfeğiyle öldürdü, ardından aynı tüfeği çenesine dayayarak hayatına son verdi. Eve gelip cenazeleri görün kayınpeder Mehmet Şahin de kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Korkunç olay dün saat 19.00 sıralarında Sarıyer İstinye’de bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde eve gelen Erdal Şahin (46), eşi Nazlı Şahin (39) ve kayınvalidesi Salime Şahin (57) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine cinnet getiren Erdal Şahin, eline geçirdiği av tüfeğiyle önce eşini ardından da kayınvalidesini öldürdü.
Erdal Şahin, işlediği çifte cinayetin ardından çenesine dayadığı tüfeği ateşleyerek hayatına son verdi. Olayın ardından kardeşine ulaşamayan Murat Y., eve gelerek zile bastı. Kapının açılmaması ve içeriden ses gelmemesi üstüne açık olan pencereden eve girdi. Kapı girişine gelen adam gördüğü manzara karşısında şoke oldu.
Hemen ihbarda bulunması üzerine olay yerine gelen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri eve girdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda 3 kişinin de öldüğü tespit edildi. Ardından olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde uzun süre çalışma yaptı. Bu sırada eve gelen kayınpeder Mehmet Şahin gördükleri karşısında kalp krizi geçirince hastaneye kaldırıldı.