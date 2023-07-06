İstanbul'da dehşet evi! Eşi ve kayınvalidesini öldürüp intihar etti! Evi gören kayınpeder kalp krizi geçirdi

Hemen ihbarda bulunması üzerine olay yerine gelen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri eve girdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda 3 kişinin de öldüğü tespit edildi. Ardından olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde uzun süre çalışma yaptı. Bu sırada eve gelen kayınpeder Mehmet Şahin gördükleri karşısında kalp krizi geçirince hastaneye kaldırıldı.