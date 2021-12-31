İstanbul'da dehşet anları kamerada! Alev alev yanan binanın penceresinden atlayarak kurtuldu
BEYOĞLU'nda 2 katlı ahşap binada çıkan yangın sonucu bina küle döndü. Bir anda alev topuna dönen binada kalan biri kadın 2 kişi, binanın ikinci katındaki pencereden atlayarak son anda kurtuldu. Son atlayarak ölümden dönen kişi cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
İstanbul Beyoğlu'nda gece yarısı dehşet yaşandı. Yangın, saat 00.30 sıralarında Gümüşsuyu Mahallesi Saray Arkası sokakta meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık bir buçuk yıl önce boşaltılan 2 katlı ahşap binaya bir süre önce evsizler gelip gitmeye başladı. Gece saatlerinde ise henüz belirlenemeyen bir nedenle binadan alevler yükseldi.
Bina bir anda alev topuna döndü
Bir anda alev topuna dönen binada, evsiz oldukları öğrenilen 2 kişi mahsur kaldı. İkinci katın penceresine çıkan iki kişi bir süre yardım bekledi. Alevlerin büyümesi üzerine çevredekileri vatandaşlar, camdan atlamaları yönünde bağırmaya başladı.
1'i kadın 2 kişi alevlerin bulundukları yere sıçraması üzerine pencereden atlayarak canlarının son anda kurtardı. Penceren ilk olarak kadının atladığı öğrenilirken, erkeğin ise atladığı anda vücudunu alevlerin sardığı görüldü. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.
Hatalı park edilen araçlar itfaiyeyi zorladı
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri hatalı park edilen araçların sokakları daraltması nedeniyle olay yerine ulaşmakta zorlandı. bu sırada yangın bitişikteki binanın çatı katına sıçradı.