İstanbul'da dehşet anları kamerada! Alev alev yanan binanın penceresinden atlayarak kurtuldu

İstanbul Beyoğlu'nda gece yarısı dehşet yaşandı. Yangın, saat 00.30 sıralarında Gümüşsuyu Mahallesi Saray Arkası sokakta meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık bir buçuk yıl önce boşaltılan 2 katlı ahşap binaya bir süre önce evsizler gelip gitmeye başladı. Gece saatlerinde ise henüz belirlenemeyen bir nedenle binadan alevler yükseldi.