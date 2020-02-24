İstanbul'da damat gerdeğe gireceğim diye beklerken şoke oldu

İstanbul Sultangazi'de yaşayan Hüseyin Özer, yaklaşık 6 ay önce K.S. ile nişanlandı. Kısa bir nişanlılık süresinin ardından yaklaşık 3 ay önce gençlerin resmi nikâhı kıyıldı. Aile üyelerinin katıldığı nikâh sonrası, gençler düğün tarihini belirleyerek davetiye bastırdı. Cebeci Mahallesi'nde bir ev düzen genç çift ve ailesi düğün hazırlıklarını tamamlayıp 22 Şubat Cumartesi günü yapılacak olan düğün saatini beklemeye başladı. Düğüne iki gün kala kız tarafı düğünü iptal etti. K.S.'de Özer'den ayrılma kararı aldı. Bunun üzerine Hüseyin Özer, nişan töreninde takılan takıları kız tarafından istedi. Kız tarafı iddialara göre, yaklaşık 57 bin TL'yi bulan 8 adet bileziği vermeyeceğini söyleyince, Özer Ailesi soluğu karakolda aldı. Kız tarafının kendilerini dolandırdığını öne süren Özer Ailesi, K.S, ve ailesinden şikayetçi oldu.