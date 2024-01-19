İstanbul'da centilmenlik kazanacak

İstanbul yerel seçimlere centilmence gidiyor.

Şu ana kadar siyasi anlamda ya da insani anlamda alana müdahale yok. Her şey olabildiğince saygılı yürüyor.

Ekrem İmamoğlu’nun hırçınlığı duruldu.

Murat Kurum halkla iç içe ve meydanlarda.

İmamoğlu’ da Kurum’da polemikten, kavgacı dilden uzak kaçıyor.

O nedenle gerginlik yaşanmıyor, çünkü bu konuda özel bir hassasiyet var. İmamoğlu emin adımlarla ilerliyor.

Kurum çalışkanlığı, arzulu ve istekli bir şekilde yol alıyor.

Ama bu görünenlerin içine sıkışmış kalmış bir sinir harbi olduğu da hissedilen. Bakalım ilk reaksiyonu kim verecek.

Ankara’ya bakacak olursak; Turgut Altınok yerel seçimde büyük rol oynuyor. Ankaralı olmak ve milliyetçi duruş. Turgut Altınok , bu iki isteği karşılıyor, denk düşüyor. Seçimin sonucu İstanbul gibi kıl payı olmayabilir.

İzmir Alaçatı’da …dedi KADIN kitabımın imza gününe geldim. Ankara’nın saygın ve sayılı iş insanı ve sanayicilerin eşleri ile beraberim onlara sordum.

“Ankara da kime oy verirsiniz “diye

Mansur Başkanın dürüstlüğü, milliyetçili, Ankaralı oluşu ve öğrenci dostu oluşu bizim oy verme sebebimiz diyorlar.

İzmir için Hamza Dağ ütopik olmayan, AK Partisinin emektarı ve İzmir’in has evladı. Doğru olanı yaptı.

Tekirdağ Cüneyt Yüksel siyasi havası ılıman ve rüzğarı rodostur.

Şanlıurfa da Zeynel Abidin Beyazgül yine aday yine başarı demek.

Bu millet şunu gördü; alacakları intikamları,

Milli ve kültürel ayrışma alanlarına müdahale,

Kazanmadan kazanmanın kibrine sahip olmak, kaldı ki kazanmak kibir değil şükr gerektirir. Yukarıdan bakmak, parmak sallamak, üst perdeden konuşmakla bu iş olmuyor… olmayacak da.