İstanbul'da büyük dönüşüm başlıyor MSB de onayladı! İşte ilk taşınacak yer
İstanbul’da 1.5 milyon konutluk büyük dönüşüm için planlamalar yapılırken, Avrupa Yakası’ndaki rezerv alanlarından biri Esenler’de olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un verdiği bilgiye göre 2019’da imar değişikliği yapılarak rezerv alanı ilan edilen Esenler’deki araziye 70-80 bin konut inşa edilecek. Milli Savunma Bakanlığı ile ilgili detay ise dikkat çekti.
İstanbul’daki riskli binaların yakılıp yenilerinin yapılmasına ilişkin de detaylar ortaya çıktı. CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan’ın sorularını yanıtlarken deprem sonrası kalıcı konutlarla ilgili önemli bilgiler veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul’daki yapılarla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı:
“Ülkemiz deprem ülkesi. 20 yılda 3.3 milyon konutun dönüşümünü sağladık. İstanbul’a baktığınızda 695 bin Konut dönüştürüldü. Bir hedef ortaya koyduk. Türkiye’de 2035 yılına kadar dönüşüme girmemiş alan kalmasın istiyoruz.
Tespitlerimiz İstanbul’da dönüşmesi gereken 1.5 milyon konut olduğu yönünde. 193 bin 649 bina, 1 milyon 448 bin bağımsız bölüm. Bu konutları niye yapıyoruz.
Örneğin Esenler’deki örnek. (Esenler’de sokak görüntüsünü göstererek) Şurada donatı yok. Bu binaların hepsi 1999 öncesi yapılmış yapıyor. Okul alanı yok, yeşil alanı yok. Yıkıp buraya aynısını yapamazsınız. Toplanma alanları, sosyal donatıları, yeşil alanları, oradaki kültürel yapıları ayırmak zorundayız. Ulaşım akslarını açmak zorundayız.