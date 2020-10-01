İstanbul'da botoks yaptırıp ölen kadınla ilgili yeni bilgi: ”Odadan ‘ah’ sesi duyduk”

Dr. Özsoyeri ayrıca " Erdal Bey’in yapmış olduğu kusurlu işler dolayısıyla hakkında birçok dava bulunmaktadır. Erdal Doğru ilkokul mezunudur tıbbi müdahale yapma yetkisi yoktur. Ancak buna rağmen kendisi doktorluğa özenmektedir, birçok tıbbi müdahalede bulunmuştur. O gün ben Kübra Hanıma tıbbi müdahalede bulunmasına müsaade ettim çünkü ben onun yanında çalışıyorum. Kendisi benim patronumdur. İtiraz etmiş olsam beni işten kovardı" dedi.