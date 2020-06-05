İstanbul'da Ay tutulmasından kartpostallık kareler
İSTANBUL'da akşam saatlerinde beliren dolunay,kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Bugün akşam saatlerinde gerçekleşen Ay tutulması sırasında ve öncesinde İstanbul’da kartpostallık görüntüler oluşturdu.
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Gökyüzüyle yakından ilgilenenlerin merakla beklediği parçalı ay tutulması akşam saat 20.45 itibariyle gerçekleşmeye başladı.
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'Çilek Ay’ olarak adlandırılan ay tutulması oluşturduğu manzara ile kendine hayran bıraktı.
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İstanbul’dan kaydedilen ay tutulması ve ayın doğuşu, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
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