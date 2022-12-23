İstanbul’da akıl almaz olay: Her şey gözleri önünde oldu ve toplam 40 saniye sürdü!

Aracının gittiğini gören Deli, marketten çıkarak bir süre arkasından koştu. Ancak hırsız, yol üzerinde 2 suç ortağını da araca alarak kaçmaya başladı. Yoldan çevirdiği araçla bir süre kendi aracını kovalayan Deli, bir süre sonra hırsızları kaybetti. Şahıslar ise çaldıkları araçla kayıplara karıştı.