İstanbul’da akıl almaz olay: Binadan başlarına taş yağdı! Dehşet anları kamerada kimse ne yapacağını bilemedi...
İSTANBUL Çağlayan’da öğle saatlerinde kaldırımda yürüyen vatandaşların başına, bir binadan kopan çok sayıda taş parçası düştü. Neye uğradığını şaşıran vatandaşlar panikle etrafa kaçışırken, olayda 2 kişi başından ve kolundan yaralandı. Dehşet anları ise kameralara yansıdı.
Olay, dün saat 12.30 sıralarında Kağıthane Çağlayan’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde vatandaşlar kaldırımda yürüdükleri esnada bir binanın 3. katından üstlerine çok miktarda taş yağdı.
Neye uğradığını şaşıran vatandaşlar panikle etrafa kaçışırken, çocuğu olan bir kadın kolundan ve bir gençte başından hafif şekilde yaralandı.
Dehşet anları ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, bir kadın çocuğuyla yürüdüğü esnada binadan taş parçaları yağıyor. Bazıları korkup kaçarken, bazıları da başını ve kollarını tutuyor. Vatandaşların panik yaşadığı görülüyor.
Binadan başlarına taş yağdı
Olayın ardından esnafın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.