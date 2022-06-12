İstanbul'da acayip olay! Engelli gencin telefonunu çalan kadın soyunup yerlere yattı
İSTANBUL Şişli’de işitme engelli gencin telefonunu çalan kadın yakalanınca soyunmaya çalışıp kendini yerden yere attı. Genci kurtulmak için bıçakla da yaralayan kadını önüne atladığı kamyonet ezdi.
Şişli’de işitme engelli bir gencin cep telefonunu çalan kadın, yakalanınca kendini yola atarak soyunmaya başladı. Genç adam telefonunu geri almak için yoğun çaba sarf etti. Genci bıçaklayarak kurtulup kaçmaya çalışan kadın, kendini yola atınca bu kez de kamyonetin altında kaldı. Dehşet anları kameralara saniye saniye yansırken, yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.
Olay, geçtiğimiz hafta Salı günü saat 11.00 sıralarında Şişli Mecidiyeköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre işitme engelli Serkan Y., (26) yolda yürüdüğü esnasında arkasından yaklaşan Serap Z., gencin cep telefonunu çaldı. Kaçmaya başlayan kadının telefonunu çaldığını fark eden genç hemen peşine düştü. Bir süre yaşanan kovalamaca sonucunda genç, telefonunu çalan kadını cadde üzerinde yakaladı.
Gencin telefonunu çaldı, yakalanınca kendini yerden yere attı
İşitme engelli Serkan Y., yakalamasının ardından Serap Z.’yi cadde üzerinde güpegündüz soyunmaya çalışarak kurtulmak istedi. Başarısız olunca da kendini cadde üzerinde yerden yere atmaya başladı. Kendini arabaların önüne atan Serap Z., Serkan Y.’ye zor anlar yaşattı.
Arabalar son anda dururken Y., kadını yoldan alarak kaldırıma çıkarmak için sürükledi. Tekrar yola kaçan kadını bu kez de gençle birlikte bir başka vatandaş elleri de ayaklarından tutarak karga tulumba kaldırıma götürmeye çalıştı.
İŞTE O ACAYİP OLAYIN VİDEOSU