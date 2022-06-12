İstanbul'da acayip olay! Engelli gencin telefonunu çalan kadın soyunup yerlere yattı

Şişli’de işitme engelli bir gencin cep telefonunu çalan kadın, yakalanınca kendini yola atarak soyunmaya başladı. Genç adam telefonunu geri almak için yoğun çaba sarf etti. Genci bıçaklayarak kurtulup kaçmaya çalışan kadın, kendini yola atınca bu kez de kamyonetin altında kaldı. Dehşet anları kameralara saniye saniye yansırken, yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.