İstanbul'da 8 ilçede su kesintisi! İSKİ duyurdu 19 Eylül kesinti yapılacak yerler listesi
İSTANBUL'da bugün 8 ilçede sular kesilecek. İSKİ 19 Eylül 2023 tarihinde Güngören, Ataşehir, Kadıköy başta olmak üzere 8 ilçede planlı kesintiye gitti. Şile'de saat 12.00 saatlerinde kesilen suyun akşam saat 20.00'da geleceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL'da planlı su kesintileri var. İSKİ İ 19 Eylül 2023 yani bugün su kesintisi uygulanacak olan ilçeleri ve mahalleleri açıkladı. İşte suların kesileceği ilçeler:
Şile
Etkilenen mahalleler: Alacalı mah, kızılca mah, sofular mah
Çalışmanın tahmini olarak 19/09/2023 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Ümraniye
Etkilenen mahalleler:Aşağı dudullu mah, necip fazıl mah
Çalışmanın tahmini olarak 19/09/2023 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Güngören
Etkilenen mahalleler:Tozkoparan mah
Çalışmanın tahmini olarak 19/09/2023 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.