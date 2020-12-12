İstanbul’da 5 milyon liralık ultra lüks otomobil yolda kaldı kimse çare bulamadı

Almanya’dan 5 milyon lira değerinde olan Ferrari F12 Berlinetta marka ultra lüks otomobiliyle geçtiğimiz günlerde yola çıkan Türk bir sürücü, dün saat 18.00 sıralarında Seyrantepe’de işlek bir cadde üzerinde seyrettiği esnada aracın aniden stop etmesi sonucu yolda kaldı. Neye uğradığını şaşıran sürücü, defalarca aracı çalıştırmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.