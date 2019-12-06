İstanbul'da 13 milyon dolar değerinde 4 bin yıllık heykel ele geçirildi

Bin 89 parça tarihi eser

Roma ve Bizans dönemine ait sikkeler, 2000 yıllık Antiokya gümüş ve bronz karışımı bilion define grubu sikkeleri, Osmanlı dönemi el işçilikli gümüş işlemeli kemerler, yaklaşık 150x20 cm ölçülerinde üzerinde İslami yazı karakteri olan dua metni ve ejderha başı bronz obje ile yılan derisinin de aralarında olduğu bin 89 parça tarihi eser ele geçirildi.