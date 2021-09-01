İstanbul'a sağanak ve dolu yağışı geliyor! Meteoroloji uyardı Orhan Şen saat verdi

Orhan Şen, "Bugün yağış var. Trakya'da ve Edirne'de başladı yağış. Ankara'nın kuzeyinde, Kırıkkale civarında var. Akşama İstanbul'a da gelecek yağış. Doğu Karadeniz'de yağış var. Dikkat etmekte fayda var." ifadelerini kullandı.