İstanbul'a sağanak ve dolu yağışı geliyor! Meteoroloji uyardı Orhan Şen saat verdi
Meteoroloji'ye göre Türkiye genelinde sıcaklıklar düşecek. İstanbul'a da gök gürültülü sağanak geliyor. Meteoroloji profesörü Orhan Şen, saat verip İstanbul'a dolu uyarısı da yaptı.
Meteoroloji uzmanlarından alınan bilgiye göre; İstanbul'da gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ayrıca yurt genelinde de sıcaklıkların düşeceği söylendi. Hava profesörü Orhan Şen ise İstanbul'a saat verdi. Önümüzdeki 10 güne de dikkat! İşte Şen'in uyarılarının detayları...
Orhan Şen, "Bugün yağış var. Trakya'da ve Edirne'de başladı yağış. Ankara'nın kuzeyinde, Kırıkkale civarında var. Akşama İstanbul'a da gelecek yağış. Doğu Karadeniz'de yağış var. Dikkat etmekte fayda var." ifadelerini kullandı.
İstanbul bu vakte dikkat!
Şen, "Bu yağış sırasında İstanbul'da dolu yağışı da olabilir. İç Anadolu'nun kuzeyinde dikkat etmemiz lazım, bu gece de İstanbul'a dikkat etmemiz lazım. Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor." sözlerini söyledi.
Önümüzdeki 10 gün uyarısı!
Şen, önümüzdeki günlerin hava durumu bilgisini de verdi. Şen, "Artık tatili biraz arka plana atmamız lazım. Daha bitmedi sıcaklar ama önümüzdeki bir 10 gün biraz daha serin olacak. Tekrar sıcaklar olabilir ama 35 dereceleri bulmaz. İstanbul'da sıcaklıklar 25-26 dereceye inebilir." dedi.