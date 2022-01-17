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İstanbul'a kar yeniden geliyor! Meteoroloji ve Orhan Şen'den yeni açıklama günü belli

İstanbul'a kar yeniden geliyor! Meteoroloji ve Orhan Şen'den yeni açıklama günü belli

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için yeni uyarı geldi. Kar yeniden geliyor günü de belli. Uzman isim Orhan Şen de sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. İşte saatlik İstanbul hava durumu...

İstanbul'a kar yeniden geliyor! Meteoroloji ve Orhan Şen'den yeni açıklama günü belli

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminine göre yarından itibaren İstanbul'da kar yağışı etkili olacak. Hava sıcaklıklarının yarından itibaren batı bölgelerden başlayarak azalması bekleniyor.

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İstanbul'a kar yeniden geliyor! Meteoroloji ve Orhan Şen'den yeni açıklama günü belli

İstanbul'da yarın karla karışık yağmur, çarşamba günü ise kar yağışı bekleniyor. Kentte kar yağışının iki gün ara vermesi sonrası cumartesi yeniden görüleceği tahmin ediliyor. 

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İstanbul'a kar yeniden geliyor! Meteoroloji ve Orhan Şen'den yeni açıklama günü belli

Perşembe gününden itibaren tekrar artacak sıcaklıklar ülke genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edecek.

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İstanbul'a kar yeniden geliyor! Meteoroloji ve Orhan Şen'den yeni açıklama günü belli

Prof. Dr Orhan Şen de sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: İstanbul dahil Marmara'nın doğusunda yarın öğleden sonra kky akşam kar olabilir. 

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