İstanbul'a kar yeniden geliyor! Meteoroloji ve Orhan Şen'den yeni açıklama günü belli
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için yeni uyarı geldi. Kar yeniden geliyor günü de belli. Uzman isim Orhan Şen de sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. İşte saatlik İstanbul hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminine göre yarından itibaren İstanbul'da kar yağışı etkili olacak. Hava sıcaklıklarının yarından itibaren batı bölgelerden başlayarak azalması bekleniyor.
İstanbul'da yarın karla karışık yağmur, çarşamba günü ise kar yağışı bekleniyor. Kentte kar yağışının iki gün ara vermesi sonrası cumartesi yeniden görüleceği tahmin ediliyor.
Perşembe gününden itibaren tekrar artacak sıcaklıklar ülke genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edecek.
Prof. Dr Orhan Şen de sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: İstanbul dahil Marmara'nın doğusunda yarın öğleden sonra kky akşam kar olabilir.