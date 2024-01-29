İstanbul'a kar yağdı! Meteoroloji ve Orhan Şen'den yeni uyarı geldi! 'Yoksa dışarı çıkmayın'
Meteoroloji ve AKOM'un üst üste yaptığı uyarıların ardından kar yağışı İstanbul'a geldi. İstanbul'un bazı bölgelerinde yağış nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü. İnsanlar sokaklara çıkıp kartopu oynadı. İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? Orhan Şen, kar yağışının olacağı ilçeleri açıkladı. İşte son hava durumu tahminleri...
İstanbul’a beklenen kar yağışı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından dün akşam saatlerinde Fatih, Arnavutköy, Çatalca ve Silivri beyaza büründü. Bazı bölgelerinde kar yağışı başlarken, Üsküdar, Kadıköy ve Kağıthane'de kısa süreli dolu yağışı görüldü. İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? Meteoroloji ve Prof. Dr. Orhan Şen'den yeni uyarılar geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Silivri ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ile sokaklar ve araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı.
Kar yağışı Fatih, Arnavutköy, Çatalca'da da etkisini gösterdi. Mega kentin bazı bölgelerinde yağış nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü. Gece saatlerinde de Üsküdar ve Kadıköy'de dolu, Kartal'ın yüksek kesimlerinde ise kar etkili oldu. Bazı ilçelerde yağan dolu ise trafiğe çıkan sürücülerde şaşkınlığa yol açtı.
Dolu yağışı sürücüleri şaşkına çevirdi
Kağıthane, Üsküdar ve Kadıköy'de bir anda başlayan dolu nedeniyle sürücüler trafikte yavaş ve dikkatli ilerledi. Kartal Aydos tepesi ve çevresinde ise lapa lapa kar yağdı. Yollar beyaz örtüye bürünürken, evlerin çatısında ise kar birikintileri oluştu.