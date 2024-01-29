İstanbul'a kar yağdı! Meteoroloji ve Orhan Şen'den yeni uyarı geldi! 'Yoksa dışarı çıkmayın'

Kar yağışı Fatih, Arnavutköy, Çatalca'da da etkisini gösterdi. Mega kentin bazı bölgelerinde yağış nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü. Gece saatlerinde de Üsküdar ve Kadıköy'de dolu, Kartal'ın yüksek kesimlerinde ise kar etkili oldu. Bazı ilçelerde yağan dolu ise trafiğe çıkan sürücülerde şaşkınlığa yol açtı.