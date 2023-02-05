İstanbul'a kar bombardımanı! Yağış için saat verdi, asıl o gün fena olacak! Galatasaray-Trabzonspor maçı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yanı sıra hava uzmanlarından da İstanbul'a kar yağışı uyarıları geldi. Hava uzmanı Kerem Ökten'in İstanbul'da kar yağışına ilişkin paylaştığı bilgiler dikkat çekti. Bugün kar yağışı İstanbul'da ne zaman başlayacak? Galatasaray-Trabzonspor derbisinde nasıl bir hava bekleniyor? İşte Kerem Ökten'in açıklamaları...