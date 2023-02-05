İstanbul'a kar bombardımanı! Yağış için saat verdi, asıl o gün fena olacak! Galatasaray-Trabzonspor maçı...
Meteoroloji uzmanı 'İstanbul'a kar bombardımanı olacak' deyip tarih verdi. Bugün de kar yağışının beklendiği İstanbul'da kar asıl o gün şiddetli bastıracak. Uzmanın Galatasaray-Trabzonspor derbisiyle ilgili ifadeleri de dikkat çekti. İşte İstanbul'u ilgilendiren çarpıcı hava bilgileri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yanı sıra hava uzmanlarından da İstanbul'a kar yağışı uyarıları geldi. Hava uzmanı Kerem Ökten'in İstanbul'da kar yağışına ilişkin paylaştığı bilgiler dikkat çekti. Bugün kar yağışı İstanbul'da ne zaman başlayacak? Galatasaray-Trabzonspor derbisinde nasıl bir hava bekleniyor? İşte Kerem Ökten'in açıklamaları...
"Son Avrupa modeli güncellemesi vortex'i doğrulattı ve İstanbul'da kar miktarı arttı. Özellikle Rüzgara dikkat çekmek istiyorum. İstanbul boğazının Karadeniz girişinde 115 km hızda fırtına bekleniyor. 22 Ocak 2004'te anlık hamle 122.3 km'ye çıkmıştı..."
Akşam İstanbul'un Karadeniz açıklarında 6 metreden yüksek dalgalar bekleniyor. Kuzey yerleşkeler geceleyin dalga sesleri ile uykusuz kalabilir...
Salı günü İstanbul'a Karadeniz'den kar bombardımanı olacak. Hat Ukrayna'dan Erdek'e kadar uzanıyor...