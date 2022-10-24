İstanbul'a gelen Sırp mankenin 'tecavüze uğradım' oyunu! Otelin kamera kayıtları ifşa etti
İSTANBUL'a gelen Sırp mankenin inanılmaz tecavüz oyunu son anda bozuldu. Sırp model Sladana Milojev, eğlence mekanda eğlendiği bir adamla otelde kaldı. Genç kadın sabah saatlerinde ise soluğu karakolda aldı. Tecavüze uğradığını anlattı. Ancak otelin güvenlik kameralarındaki gerçek ise herkesi şaşırttı…
Sırp model Sladana Milojev (24) İspanyol model arkadaşının doğum gününü kutlamak için İstanbul'a geldi. Genç model akşam saatlerinde sevgilisi D.E. (35) ile buluşarak, birlikte eğlence mekanına gitti. Burada eğlenen çift, ardından başka bir eğlence mekanına girerek eğlenmeyi sürdürdü. Gecenin ilerleyen saatlerinde kadının alkol nedeniyle sarhoş olması üzerine D.E., genç modeli kaldığı otele götürdü.
Burada ikili, iddiaya göre genç modelin de rızasıyla cinsel ilişkiye girdi. Daha sonra D.E. otelden ayrılmak isteyince genç model, iddiaya göre kendisinden bin dolar istedi. Adamın reddedip otelden ayrılması üzerine genç model, sabah saatlerinde tecavüze uğradığı ve 5 bin avro ile 2 bin lira parasının alındığı iddiasıyla emniyete giderek şikayette bulundu.
Emniyette ifadesi alınan kadın, D.E. ile bir buçuk yıldır arkadaş olduğunu, olay günü gece saatlerinde buluştuklarını, bir gece kulübünde alkol aldıklarını, saat 02.50'ye kadar kendinde olduğunu, ondan sonrasını hatırlamadığını, ertesi gün 11.00 sıralarında kendine geldiğinde kalmış olduğu oteldeki odada tek başına olduğunu anlattı.
İfadesinde, sabah odada yalnız uyandığında üzerinin tamamen çıplak olduğunu, genital bölgesinde ağrı olduğunu, cüzdanında bulunan 5 bin avro ve 2 bin lira parasının olmadığını fark ettiğini, bunun üzerine D.E.'yi aradığını, otele kendisini kimin getirdiğini sorduğunda adamın 'Ben getirdim' dediğini, genital bölgesindeki ağrıdan dolayı D.E.'nin kendisine tecavüz ettiğini düşündüğünü ve paralarını çaldığını düşündüğünü söyledi.