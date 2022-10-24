İstanbul'a gelen Sırp mankenin 'tecavüze uğradım' oyunu! Otelin kamera kayıtları ifşa etti

İfadesinde, sabah odada yalnız uyandığında üzerinin tamamen çıplak olduğunu, genital bölgesinde ağrı olduğunu, cüzdanında bulunan 5 bin avro ve 2 bin lira parasının olmadığını fark ettiğini, bunun üzerine D.E.'yi aradığını, otele kendisini kimin getirdiğini sorduğunda adamın 'Ben getirdim' dediğini, genital bölgesindeki ağrıdan dolayı D.E.'nin kendisine tecavüz ettiğini düşündüğünü ve paralarını çaldığını düşündüğünü söyledi.