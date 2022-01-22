İstanbul'a fena geliyor her semte bu akşam kar yağacak! Uçuşlar yüzde 15 azaltıldı! Meteoroloji ve Orhan Şen saat verdi
İSTANBUL için beklenen yoğun kar bu akşam geliyor. Meteoroloji ve Prof. Dr. Orhan Şen saat verip İstanbulluları uyardı. İstanbul'da beklenen kar nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar yüzde 15 azaltıldı. Orhan Şen, "İstanbul'da kar çarşamba gününe kadar devam edecek" dedi. İstanbul - Zonguldak yolu kardan kapandı...
Türkiye'nin büyük bir bölümü yoğun kar yağışının etkisindeyken, İstanbul'da öğle saatlerinde duran kar akşam saatlerinde yeniden ve çok kuvvetli olarak geliyor. İstanbul'da kar yağışı Çarşamba gününe kadar etkisini artırarak sürecek. Orhan Şen'den İstanbullular için yeni uyarılar gelirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23-29 Ocak tarihleri için yeni hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Kar yağışının yurdun en batı kesimleri dışında tüm yurtta etkili olması bekleniyor. Zonguldak - İstanbul yolu ise yoğun kar yağışı nedeniyle kapandı...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni hava durumu uyarısı geldi. 23-29 Ocak 2022 tarihleri için haftalık hava durumu raporu paylaşıldı. Açıklamada, "Hava sıcaklıklarının yarın (Pazar) iç kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, hafta içinde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor" denildi.
İstanbul'da öğle saatlerinde etkisini yitiren kar yağışının bu geceden itibaren etkisini artırması beklenirken, son tahminlere göre, kar kentte çarşamba gününe kadar etkili olacak. Prof. Dr. Orhan Şen, CNN Türk canlı yayında İstanbul'da beklenen kar yağışına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Kuzeyden girecek ve akşam saatlerinde yoğunlaşacak
İşte Prof. Dr. Şen'in açıklamaları...
- Akşam saatlerinden itibaren tekrar yoğunlaşacak, İstanbul'un kuzey ilçelerinden giriş yapacak. Sabaha kadar bu şekilde sürecek. İstanbul'da çoğu yer beyaz örtüyle kaplanmış durumda.