İstanbul'a fena geliyor her semte bu akşam kar yağacak! Uçuşlar yüzde 15 azaltıldı! Meteoroloji ve Orhan Şen saat verdi

Türkiye'nin büyük bir bölümü yoğun kar yağışının etkisindeyken, İstanbul'da öğle saatlerinde duran kar akşam saatlerinde yeniden ve çok kuvvetli olarak geliyor. İstanbul'da kar yağışı Çarşamba gününe kadar etkisini artırarak sürecek. Orhan Şen'den İstanbullular için yeni uyarılar gelirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23-29 Ocak tarihleri için yeni hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Kar yağışının yurdun en batı kesimleri dışında tüm yurtta etkili olması bekleniyor. Zonguldak - İstanbul yolu ise yoğun kar yağışı nedeniyle kapandı...