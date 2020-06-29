İstanbul'a asker uğurlaması damga vurdu trafik kapatıp etrafa ateş açtılar
İSTANBUL'da asker uğurlama adı altında 'Gençler'; trafik kapatıp etrafa ateş açtı. Pandemiye aldırış etmeyen şahıslar, maskesiz bir şekilde halayını da çekti. İşte tepki çeken o anlardan kameralara yansıyanlar.
İçişleri Bakanlığı tarafından “asker uğurlaması” yönünde tedbir alınması konusunda 81 il valiliğine talimat verilmesine rağmen İstanbul’da yine dehşete düşüren görüntüler kaydedildi. Mega kentin çeşitli ilçelerinde asker uğurlamak için korona virüs salgınına rağmen bir araya gelen gruplar, hem maske takmayarak hem de sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak halay çekti.
Polis şimdi o şahısları arıyor
Konvoy halinde trafiğe çıkan magandalar, tünelleri trafiğe kapatıp tabancalarla havaya ateş açtı. Yol kesen magandalar otomobillerle “drift” yaparak ve patinaj çekerek terör estirirken, polis mega kentin altını üstüne getiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
Celp döneminin gelmesiyle birlikte İstanbul’un çeşitli ilçelerinde gruplar, asker uğurlama adı altına bir araya geldi, İstanbul’da yine dehşete düşüren görüntüler kaydedildi.
Ne maske umurlarında oldu ne sosyal mesafe
Sarıyer, Arnavutköy, Esenler, Ümraniye, Esenyurt, ve Sultangazi'deki semtlerde toplanan kalabalık gruplar, ilk olarak yüksek sesli müzikler eşliğinde onlarca uyarıya rağmen hem maske takmayarak hem de sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak halay çekmeye başladı. Gruptan biri eline aldığı havai fişeği onca binanın arasında fırlatmaya başladı. Havai fişekler fırlatıldığı esnada bir şahıs tabancayla havaya defalarca ateş açarak terör estirdi.