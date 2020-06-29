İstanbul'a asker uğurlaması damga vurdu trafik kapatıp etrafa ateş açtılar

Ne maske umurlarında oldu ne sosyal mesafe

Sarıyer, Arnavutköy, Esenler, Ümraniye, Esenyurt, ve Sultangazi'deki semtlerde toplanan kalabalık gruplar, ilk olarak yüksek sesli müzikler eşliğinde onlarca uyarıya rağmen hem maske takmayarak hem de sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak halay çekmeye başladı. Gruptan biri eline aldığı havai fişeği onca binanın arasında fırlatmaya başladı. Havai fişekler fırlatıldığı esnada bir şahıs tabancayla havaya defalarca ateş açarak terör estirdi.