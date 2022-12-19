İstanbul'a 1,5 saatlik mesafede lapa lapa kar yağıyor! Görüntüler inanılmaz
İhlas Haber Ajansı
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İSTANBUL'a yakınlığıyla bilinen Kartepe etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Bölgede kar kalınlığının 10 santimetreye yaklaştığı bildirildi.İşte Kartepe'deki son durum...
Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü Kartepe'de, sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor. Kartepe'de bulunan kayak merkezi de bembeyaz oldu.
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Kar yağışını görüntüleyen vatandaş, "Bugün 19 Aralık 2022. Kartepe'de kar yağışı başlamış durumda. Şuanda tahmini olarak kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaştı. Kar yağışı muhteşem. Kartepe gelinliğini üzerine giydi" dedi.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri yolların kapanmaması ve ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.
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