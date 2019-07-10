İstanbul Tuzla'da etekli soyguncular güvenlik kamerasında
Demirören Haber Ajansı
İSTANBUL Tuzla'da bir akaryakıt istasyonununda silahlı, maskeli ve etekli 3 kişi soygun yaptı. Polis, güvenlik kamerasına yansıyan soyguncuları, kısa sürede yakaladı.
İSTANBUL'da güvenlik kamerasına yansıyan olay, gece saatlerinde, Tuzla Anadolu Mahallesi Kanuni Caddesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.
112
Ellerinde pompalı tüfekle buraya gelen maskeli 3 kişi, kasadaki çalışandan paraları vermesini istedi.
212
Soyguncular, kasadaki bir miktar parayı aldıktan sonra kayıplara karışırken çalışanlar, panik butonuna basarak durumu polis ekiplerine bildirdi.
312
Kısa sürede olay yerine gelen Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.
412