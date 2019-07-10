İstanbul Tuzla'da etekli soyguncular güvenlik kamerasında

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
İstanbul Tuzla'da etekli soyguncular güvenlik kamerasında

İSTANBUL Tuzla'da bir akaryakıt istasyonununda silahlı, maskeli ve etekli 3 kişi soygun yaptı. Polis, güvenlik kamerasına yansıyan soyguncuları, kısa sürede yakaladı.

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İSTANBUL'da güvenlik kamerasına yansıyan olay, gece saatlerinde, Tuzla Anadolu Mahallesi Kanuni Caddesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

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Ellerinde pompalı tüfekle buraya gelen maskeli 3 kişi, kasadaki çalışandan paraları vermesini istedi.

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Soyguncular, kasadaki bir miktar parayı aldıktan sonra kayıplara karışırken çalışanlar, panik butonuna basarak durumu polis ekiplerine bildirdi.

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Kısa sürede olay yerine gelen Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

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