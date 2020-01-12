İstanbul TEM otoyolunda 100 kişilik grup trafiği kapatarak eylem yaptı
İSTANBUL TEM otoyolunda meydana gelen trafik kazasında kolunu kaybeden ve 15 gündür yoğun bakımda olan Mesut Altındağ'ın arkadaşları, kazanın geldiği noktada yolu kapatarak eylem yaptı.
İSTANBUL TEM otoyolu Ispartakule mevkisinde, 27 Aralık Cuma günü, meydana gelen kazada; motosikleti ile seyir halinde ilerleyen Mesut Altındağ'a çarpan otomobilin sürücüsü, yaralıyı olay yerinde bırakarak kaçtı.
19
Altındağ'ın arkadaşlarından oluşan yaklaşık 100 kişilik bir grup, kazaya neden olan otomobil sürücüsünün bulunarak hakkında işlem yapılması için TEM otoyolunu kapattı.
29
Otobüs ve otomobillerle gelen grup, araçlarını otoyolda durdurup, ellerindeki pankartlarla slogan atarak ilerledi.
39
Kazanın yaşandığı noktaya gelen grup, burada basın açıklaması yaptı.
49