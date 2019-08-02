İstanbul Sultangazi'de 5 dakikada 200 bin liralık hırsızlık

İSTANBUL Sultangazi'de yönetmen ve iş adamı Murat Uygur'a ait olan konfeksiyon atölyesinde 1 Ağustos saat 06.20 sıralarında meydana gelen olayda; bir minibüsle konfeksiyon atölyesinin önüne gelen yüzleri maskeli 6 kişi, çevrede bir süre inceleme yaptıktan sonra hırsızlık için harekete geçti. Yanlarında getirdikleri demir kesme makasıyla iş yerinin kilidini kesen şüpheliler, kapısını açtıkları iş yerine girdi.