İstanbul Sultangazi'de 5 dakikada 200 bin liralık hırsızlık
İSTANBUL Sultangazi'de konfeksiyon atölyesine gelen yüzleri maskeli 6 kişi, 5 dakika içinde iş yerinden 200 bin liralık kot pantolon çaldı. Olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken şüpheliler, kendileriyle yüz yüze gelen bir vatandaşa aldırmadan hırsızlığa devam etti.
İSTANBUL Sultangazi'de yönetmen ve iş adamı Murat Uygur'a ait olan konfeksiyon atölyesinde 1 Ağustos saat 06.20 sıralarında meydana gelen olayda; bir minibüsle konfeksiyon atölyesinin önüne gelen yüzleri maskeli 6 kişi, çevrede bir süre inceleme yaptıktan sonra hırsızlık için harekete geçti. Yanlarında getirdikleri demir kesme makasıyla iş yerinin kilidini kesen şüpheliler, kapısını açtıkları iş yerine girdi.
Yaklaşık 5 dakika içinde iş yerinde satışa hazır halde bulunan 200 bin lira değerindeki kot pantolonu minibüse doldurdu. Hırsızlık sırasında iş yerinin alarmı çalmaya başlayınca yüzü maskeli bir kişi, kepenklere tırmanarak alarmı bulunduğu yerden söktü ve parçaladı.
Sonrasında hırsızlığa devam eden şüpheliler ile o sırada sokaktan geçen bir vatandaş yüz yüze geldi. Şüpheliler, vatandaşa aldırmadan hırsızlık olayına devam etti.
İş yerindeki kotları alan şüpheliler, geldikleri minibüsle olay yerinden uzaklaştı.