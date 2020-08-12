İstanbul Şile'de denize giren iki kardeş boğuldu
İSTANBUL Şile'de dalgalı denize giren üç kardeşten ikisi boğularak hayatını kaybetti. Küçük kardeşini dalga ve akıntıların arasından kurtaran ağabey Cüneyt Şentürk'ün cansız bedeni, plajdan 180 metre açıkta helikopter yardımıyla tespit edildi. Diğer kardeş Hakan Şentürk’ün de cansız bedenine ulaşıldı.
İSTANBUL Şile Çayırbaşı Mahallesi'nde önceki gün üç kardeş, denize girmek için bir siteye ait plaja gitti. Cüneyt Şentürk (22), Hakan Şentürk (18) ve Emir Şentürk (11), o plajdan denize girdi.
Bir süre sonra akıntıya kapılan üç kardeş, denizden çıkabilmek için mücadele etmeye başladı. Ağabey Cüneyt Şentürk, küçük kardeşi Emir Şentürk'ü sudan çıkardı.
Emir Şentürk, yardım istemek için yakındaki siteye koştu. O dakikalarda Cüneyt Şentürk, denizdeki diğer kardeşini kurtarmak için yeniden dalgalı denize girdi.
11 yaşındaki Emir Şentürk, siteye giderek bekçi ve vatandaşlardan yardım istedi. Jandarma ve sağlık ekiplerine haber veren vatandaşlar, hızla plaja koştu ancak ekipler ve vatandaşlar plaja geldiğinde Cüneyt ve Hakan Şentürk denizde görünmüyordu.