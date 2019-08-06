İstanbul mezarlık fiyatları dudak uçuklattı İBB verilerine göre en yükseği 100 bin TL
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 502 Müslüman ve 67 gayrimüslim olmak üzere toplam 569 mezarlıktan ücret alıyor. Son bilgilere göre ise en ünlü mezarlıklarda fiyatlar 30 bin TL'ye kadar çıkıyor.
Lüks yaşamı seven insanlar, öldükleri zaman da lüks mezarları tercih ediyor. İstanbul'un en ünlü mezarlıkları Abide-i Hürriyet, Zincirlikuyu, Aşiyan ve Karacaahmet'te de, bu tarz insanlar için vazgeçilmez bir konuma ve öneme sahip. Peki İstanbul'daki mezarlıkların fiyat tarifesi nasıl?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınan bilgilere göre kentteki bütün mezarlıklarda mezar yeri tahsisi için ücret alındığı belirtilirken, "Mezar Yeri Kullanma Belgesi" talep edilen bütün mezar yerleri ücret karşılığında veriliyor.
İBB ücret tarifesine göre 4 gruba ayrılan 569 mezarlıktaki boş mezar yeri ücretleri, konum, fiziki özellikler ve ekonomik göstergeler dikkate alınarak belirleniyor.
30 bin lira ücret: Birinci gruptaki Zincirlikuyu, Ulus, Aşiyan ve Karacaahmet, Abide-i Hürriyet, Nafibaba gibi mezarlıklarda hayatta olan biri kendisine boş mezar yeri almak isterse 30 bin lira bedel ödemek zorunda.