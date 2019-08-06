İstanbul mezarlık fiyatları dudak uçuklattı İBB verilerine göre en yükseği 100 bin TL

Lüks yaşamı seven insanlar, öldükleri zaman da lüks mezarları tercih ediyor. İstanbul'un en ünlü mezarlıkları Abide-i Hürriyet, Zincirlikuyu, Aşiyan ve Karacaahmet'te de, bu tarz insanlar için vazgeçilmez bir konuma ve öneme sahip. Peki İstanbul'daki mezarlıkların fiyat tarifesi nasıl?