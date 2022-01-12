İstanbul Meteoroloji saatlik hava durumu! Ankara sırada okullar tatil mi yollar kapanıyor
İSTANBUL'da beklenen kar yağışı başlarken akşam saatlerinde etkisini artıracak. Ankara için meteoroloji perşembe gününe dikkat çekti. Bursa ve Balıkesir başta olmak üzere Marmara ve İç Anadolu bölgesinde kar etkili oluyor. Bazı yerlerde yollar kapanıyor. Gözler İstanbul valiliğine döndü, yarın okullar tatil olur mu henüz bilinmiyor. Meteoroloji uzmanları ise 2-3 santimlik bir kar bekliyor, işte son hava durumu tahmini:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden duyurduğu kar yağışı yurdu etkisi altına almaya başladı. İstanbul'da kar yağışı ilk olarak Anadolu yakasında yüksek kesimlerde görüldü. Kar yağışının asıl etkisini akşam saatlerinden itibaren Marmara bölgesinde göstermesi bekleniyor. Listede İstanbul ile birlikte, Çanakkale, Bursa, Balıkesir, Sakarya ve Kocaeli illeri bulunuyor. Perşembe günü kar yağışı yurdun çok daha geniş bir bölümünde etkili olacak. İşte meteoroloji ve uzmanlardan gelen son hava durumu tahmini ve İstanbul için saatlik durum:
İstanbul saatlik hava durumu: İstanbul'da kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkisini gösterecek. Özellikle iş çıkışı saatlerinde kar yağışının bastırması bekleniyor. Hava sıcaklığı 3 dereceye inerken gece yarısından itibaren 0 dereceyi görecek. Isının gece saatlerinde daha da düşmesi ile birlikte İstanbul'da kar tutmaya başlayacak. Perşembe gününe her yan beyaza bürünmüş olarak uyanacak. Kar yağışı Perşembe günü öğleden sonraya kadar sürecek.
Kar kaç santim olur? : İstanbul'da etkili olacak kar yağışı için Meteoroloji Profesörü Orhan Şen'den 2-3 santim olur tahmini geldi. Orhan Şen şu bilgileri paylaştı:
-Bugün (saat 15.00 itibarıyla) İstanbulda kar yağışı yükseklerde görüldü ama yerde örtü yapmadı. Şehir içerisinde kayıtlı bir kar görülmedi. Bunun nedeni aşırı şehirleşmenin meydana getirdiği "ISI ADASI" ETKİSİ idi. Asfalt gökdelenler ve binalar sıcaklığı 3-4 C daha sıcak tuttu.
-Akşam sıcaklık biraz daha düşecek. Kar yağışıda biraz daha fazlalaşacak ama örtü sadece yükseklerde 2-3 cm olur. Yarın öğlene kadar da bu miktarda kar yağar öğleden sonra ayrılıp doğuya kayacak.
İstanbul'da okullar tatil olur mu? : Kar yağışı uyarılarıyla birlikte gözler İstanbul Valiliği'ne döndü. Valilikten henüz bu yönde bir karar gelmiş değil. Meteoroloji uzmanları ise kar tatili beklemiyor. Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Okulların tatil olacak kadar kar örtüsü ve buzlanma olacağını zannetmiyorum. Kar örtüsü 5-6 cm civarında olur. Tabiki yüksekliğe bağlı." dedi.