İstanbul Meteoroloji saatlik hava durumu! Ankara sırada okullar tatil mi yollar kapanıyor

Kar kaç santim olur? : İstanbul'da etkili olacak kar yağışı için Meteoroloji Profesörü Orhan Şen'den 2-3 santim olur tahmini geldi. Orhan Şen şu bilgileri paylaştı:

-Bugün (saat 15.00 itibarıyla) İstanbulda kar yağışı yükseklerde görüldü ama yerde örtü yapmadı. Şehir içerisinde kayıtlı bir kar görülmedi. Bunun nedeni aşırı şehirleşmenin meydana getirdiği "ISI ADASI" ETKİSİ idi. Asfalt gökdelenler ve binalar sıcaklığı 3-4 C daha sıcak tuttu.

-Akşam sıcaklık biraz daha düşecek. Kar yağışıda biraz daha fazlalaşacak ama örtü sadece yükseklerde 2-3 cm olur. Yarın öğlene kadar da bu miktarda kar yağar öğleden sonra ayrılıp doğuya kayacak.