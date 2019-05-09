İstanbul Küçükçekmece'de inanılmaz ölüm

İSTANBUL Küçükçekmece’de bir beton mikseri, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen direk kaldırımda yürüyen yaşlı bir adamın üzerine düşerek ölümüne neden oldu.