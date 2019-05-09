İstanbul Küçükçekmece'de inanılmaz ölüm
Demirören Haber Ajansı
İSTANBUL Küçükçekmece’de beton mikserinin çarptığı aydınlatma direği kaldırımda yürüyen yaşlı adamın üzerine devrilerek ölümüne neden oldu.
İSTANBUL Küçükçekmece’de bir beton mikseri, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen direk kaldırımda yürüyen yaşlı bir adamın üzerine düşerek ölümüne neden oldu.
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Halkalı Gümrükyolu Caddesinde meydana gelen olayda; beton mikseri sürücüsü İbrahim B., henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
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Kontrolden çıkan mikser yol kenarında bulunan aydınlatma direğini devirdi.
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Devrilen direk, bu sırada camiden çıktığı öğrenilen ve kaldırımda yürüyen 73 yaşındaki Habil Mutlu'nun üzerine düştü.
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