İstanbul kavrulacak! Meteoroloji'den sağanak yağış ve sıcaklık uyarısı: Hafta sonuna dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, çifte uyarı yaptı. Karadeniz'de sağanak yağışın devam edeceği belirtilirken diğer bölgelerde tam tersi hava durumu söz konusu olacak. İl il hava durumuyla birlikte hafta sonu uyarısının detayları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre, Türkiye'de Doğu Karadeniz ile diğer kesimler adeta başka mevsimi yaşayacak. Hafta sonu uyarısı yapan meteoroloji vatandaşları bunaltıcı sıcaklara karşı uyardı.
Hafta sonuna dikkat! Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurtta sıcaklıkların hafta sonuna kadar adım adım artacağını özellikle cumartesi ve pazar günleri İstanbul'da sıcaklık değerlerinin 35 dereceye ulaşacağını açıkladı.
Geçtiğimiz hafta yurdun önemli bir kısmını etkileyen yağışlar alanını daralttı ve hava sıcaklıkları yükselişe geçti. Sağanak yağış sadece Karadeniz Bölgesi’nin doğusunda kendini gösterecekken diğer bölgelerde açık bir hava hakim olacak.
Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde birkaç derece yükselerek, mevsim normallerini üstünde seyretmeye devam edecek.