İstanbul kavrulacak! Meteoroloji'den sağanak yağış ve sıcaklık uyarısı: Hafta sonuna dikkat!

Geçtiğimiz hafta yurdun önemli bir kısmını etkileyen yağışlar alanını daralttı ve hava sıcaklıkları yükselişe geçti. Sağanak yağış sadece Karadeniz Bölgesi’nin doğusunda kendini gösterecekken diğer bölgelerde açık bir hava hakim olacak.