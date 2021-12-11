İstanbul Kadıköy'de Caddebostan sahilini yine kırmızı renkli yosunlar kapladı

Caddebostan sahilinde sabah yürüyüş yapan Emine Kaysel, "Yürüyüş yollarındaki yosunları ilk defa gördüm. Geçen fırtınada vardı. Sabah saatlerinden itibaren belediye ekipleri de sahil kısımlardaki yosunları temizlemeye çalışıyorlar. Sahil boyunca çok kırmızı yosun var" dedi.