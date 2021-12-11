İstanbul Kadıköy'de Caddebostan sahilini yine kırmızı renkli yosunlar kapladı
İSTANBUL'da etkili olan fırtına ve dalga sonrası Kadıköy Caddebostan sahili yine kırmızıya büründü. Dev dalgalarla birlikte kıyıya vuran kırmızı renkli yosunları temizlemek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri çalışma başlattı.
İSTANBUL'da etkili olan fırtına ve yağmur nedeniyle Kadıköy Caddebostan sahilini yine kırmızı yosunlar kapladı.
Sahile vuran dev dalgalar nedeniyle kırmızı renkli yosunlar sahildeki kayalıklara ve yürüyüş yolunu kapladığı görüldü.
Yosunları temizlemek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri sabah saatlerinden itibaren çalışmaya başladı.
Caddebostan sahilinde sabah yürüyüş yapan Emine Kaysel, "Yürüyüş yollarındaki yosunları ilk defa gördüm. Geçen fırtınada vardı. Sabah saatlerinden itibaren belediye ekipleri de sahil kısımlardaki yosunları temizlemeye çalışıyorlar. Sahil boyunca çok kırmızı yosun var" dedi.