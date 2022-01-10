İstanbul için 'kar sağanağı' uyarısı verildi! Ankara dahil listede 14 il daha var kar dolu, sağanak ve fırtına...
İSTANBUL Valiliği son dakika açıklamasında İstanbulluları Çarşamba gününden itibaren kar sağanağı konusunda uyardı. AFAD, yarından itibaren İstanbul'da başlayacak fırtına için alarm verdi. Prof. Dr. Şen ise "İstanbul'da çarşamba ve perşembe günü kar etkili olacak" dedi. İŞte son gelişmeler...
Meteoroloji İstanbul ve Ankara için kar yağışı alarmı verirken, İstanbul Valiliği ve AFAD'dan da üst üste uyarılar geldi. İstanbul Valiliği 'Cumartesi gününe kadar kar sağanağı, rüzgar ve fırtına uyarısı yaparken, meteoroloji 14 şehir için daha alarm verdi. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Şen ise "İstanbul'da çarşamba ve perşembe günü kar etkili olacak" dedi. AFAD'dan yapılan uyarıda ise, 'Yarın ilk saatlerden itibaren, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne ve Çanakkale ve Balıkesir’in kuzey ilçelerinde fırtına bekleniyor. Ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun.' denildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahmin raporlarına göre göre, yurdun genelinde parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve Kıyı Ege ile Ege Bölgesi'nin güney kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nin yağışlı geçecek.
Yağışlar İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Akdeniz'in Toroslar Mevkii ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar, Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde görülecek. Yağışların Güney Ege kıyıları ve Akdeniz Bölgesi ile Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
İstanbul ve Ankara'da sıcaklar düşecek kar gelecek
Diğer yandan meteoroloji hava durumu tahminlerine göre mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıkları Salı gününden itibaren mevsim normalleri civarına düşecek. Sıcaklığın düşmesiyle Ankara'da ve İstanbul'da kar yağışı görülecek.