İstanbul için 'kar sağanağı' uyarısı verildi! Ankara dahil listede 14 il daha var kar dolu, sağanak ve fırtına...

Meteoroloji İstanbul ve Ankara için kar yağışı alarmı verirken, İstanbul Valiliği ve AFAD'dan da üst üste uyarılar geldi. İstanbul Valiliği 'Cumartesi gününe kadar kar sağanağı, rüzgar ve fırtına uyarısı yaparken, meteoroloji 14 şehir için daha alarm verdi. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Şen ise "İstanbul'da çarşamba ve perşembe günü kar etkili olacak" dedi. AFAD'dan yapılan uyarıda ise, 'Yarın ilk saatlerden itibaren, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne ve Çanakkale ve Balıkesir’in kuzey ilçelerinde fırtına bekleniyor. Ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun.' denildi.