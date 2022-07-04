İstanbul Havalimanı'ndaki yiyecek fiyatları şok etti!
Havalimanlarındaki yiyecek ve içeceklerin fiyatlarının normalin biraz üzerinde olduğu biliniyordu. Ancak İstanbul Havalimanı'ndaki fiyatları görenler gözlerine inanamadı. Fiyatlar neredeyse bilet fiyatları ile yarışıyor...
İstanbul Havalimanı'ndaki yiyecek ve içeceklerin fiyatları görenleri hayrete düşürüyor.
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Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflara göre orta boy pizza fiyatı 245 TL, dürümler ise 160 TL'den başlıyor.
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Bir Twitter kullanıcısının paylaştığı fotoğrafta 30 CLS''ik pet şişedeki su 31 TL olarak görünüyor.
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Paylaşılan bir diğer fotoğrafa göre büyük boy pizza 530 TL, orta boy pizza 245 TL.
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