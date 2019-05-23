İstanbul Esenyurt'ta öfkeli adam genç kıza dehşeti yaşattı
İhlas Haber Ajansı
İSTANBUL Esenyurt'ta komşusunun kızına sinirlendiği ileri sürülen bir kişi mahallede dehşet saçtı. 16 yaşındaki Tuğçe B.'nin üstüne araç süren saldırgan, kızı keserle başından yaraladıktan sonra sağa sola rastgele ateş etti.
İSTANBUL Esenyurt’ta komşusunun kızına sinirlendiği ileri sürülen bir adam mahallede 16 yaşındaki Tuğçe B.’nin üstüne önce araba sürdü, sonra keserle yaraladı. Ardından da genç kızın evine doğru pompalı tüfekle ateş eden şüphelinin dehşet saçtığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
114
İddiaya göre, üst kat komşusunun kızı Tuğçe B.’ye şüpheli şahıs bilinmeyen bir sebepten dolayı sinirlendi.
214
Sokakta Tuğçe B.’yi gören şüpheli adam ilk önce aracı kızın üstüne sürdü.
314
Daha sonra elindeki keser sapı ile kızı kafasından yaralayan adam yanındaki getirdiği pompalı tüfekle sokakta ateş etti.
414