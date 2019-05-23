İstanbul Esenyurt'ta öfkeli adam genç kıza dehşeti yaşattı

İSTANBUL Esenyurt’ta komşusunun kızına sinirlendiği ileri sürülen bir adam mahallede 16 yaşındaki Tuğçe B.’nin üstüne önce araba sürdü, sonra keserle yaraladı. Ardından da genç kızın evine doğru pompalı tüfekle ateş eden şüphelinin dehşet saçtığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.