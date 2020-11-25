İstanbul Emniyet 3 ay takip etti! Beykoz'da ele geçirilenler görenleri şok etti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri Beykoz'da bulunan bir adreste çok sayıda tarihi eser olduğu bilgisini aldı. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen adrese dün polis ekipleri operasyon düzenledi.