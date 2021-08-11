İstanbul dahil pek çok ilde etkili olacak! Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumuna dair son verileri yayımladı. Ülkenin büyük bölümünde yağış bekleniyor. İstanbul da sağanak beklenen şehirler arasında. İşte Ankara, İzmir, Adana, Antalya ve pek çok şehirde hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden üst üste sağanak yağış uyarısı gelmeye devam ediyor. Yağış beklenen yerleri açıklayan Meteoroloji; özellikle Samsun ve Ordu çevrelerinde çok kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Edirne, Kırklareli, Kütahya, Eskişehir, Çankırı'da sağanak yağış bekleniyor.
Adana’nın kuzeyi, Osmaniye, Kahramanmaraş, Muş, Van’ın doğusu, Hakkari’nin kuzeyi, G. Antep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde günün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.
Yağışların; Karadeniz kıyıları ile Tokat, Erzincan, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli, Samsun ve Ordu çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.