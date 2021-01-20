İstanbul dahil çok sayıda ile turuncu alarm! Meteoroloji son hava durumu raporunu geçti
Meteoroloji'nin raporuna göre yağışlar batı illerinden doğu illerine geçiyor. Bugün Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. İstanbul'un da aralarında olduğu çok sayıda kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. İşte; İstanbul, İzmir, Adana, Ankara, Kocaeli ile bölge bölge beklenen hava durumu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi, Zonguldak, Bartın, Karabük, Ordu, Bingöl, Erzurum, Iğdır çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.
Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği öngörülüyor.
İç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don, kıyı kesimlerde hafif don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Marmara'da sıcaklık: Sıcaklıkların Marmara'da 3 ila 5 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.